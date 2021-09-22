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Поезда в Крым станут ходить гораздо быстрее

Поезда в Крым станут ходить гораздо быстрее

С 12 декабря время в пути между Санкт-Петербургом и Севастополем сократится на несколько часов благодаря новому графику движения поездов.

Дорога в Крым на поезде №7/8 станет на 5 часов короче, обратный поезд ускорится на 3 часа, сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".

Кроме того, поезд №28/27 Москва - Симферополь станет утренним и позволит путешественникам сэкономить 5 часов.

Также по новому расписанию быстрее будут ходить следующие поезда «Таврия»: 92/91 Севастополь - Москва; 76/75 Симферополь - Омск; 142/141 Симферополь - Пермь.

Время в пути удалось сократить благодаря увеличению скорости движения поездов, уточнили в "Гранд Сервис Экспрессе".

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