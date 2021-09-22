Три отеля "Курорта Красная Поляна" вошли в десятку лучших в Северной Европе

Отели Mövenpick Krasnaya Polyana, Novotel Resort Krasnaya Polyana и ibis Styles Krasnaya Polyana вошли в десятку лучших отелей Северной Европы среди брендов гостиничной группы Accor, - говорится в сообщении пресс-службы "Курорта Красная Поляна".

Рейтинг был составлен на основе отзывов гостей по системе Reputation Performance Score.

Mövenpick Krasnaya Polyana занял второе место в рейтинге премиум-отелей, получив 93,49 балла – его гости высоко оценили швейцарские традиции, высокий сервис и гастрономическое направление отеля. Novotel Resort Krasnaya Polyana, который называют самым романтичным отелем курорта, получил оценку 93,38 и стал четвертым среди гостиниц средней цены. Экологичный отель ibis Styles Krasnaya Polyana набрал 91,94 балла и замкнул десятку лидеров эконом-сегмента, - передает портал Юга.ру.

Все три отеля расположены на уровне 960 м над уровнем моря рядом с канатной дорогой и развлечениями курорта.

Рейтинг отелей региона Северная Европа группой Accor составлен впервые - для этого эксперты изучили отзывы гостей из 30 стран на 1 тыс 118 гостиниц с общим фондом 157 459 номеров. Данные предоставила международная система управления репутацией TrustYou, - говорится в сообщении.