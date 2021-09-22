Москвичам пообещали заморозки на следующей неделе

Согласно прогнозу главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, на следующей неделе в Москве погода вернется в календарные рамки: без осадков, днем до плюс 14, ночью местами возможны заморозки

"Ночи станут прохладнее - плюс 2-7, а местами возможны понижения до слабо отрицательных значений. Днем - плюс 9-14 градусов", - цитирует РИА Новости.

Синоптик отметила также, что эти значения соответствуют календарной норме.