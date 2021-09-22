Гарибашвили и Эрдоган обсудили события на Кавказе

В Нью-Йорке состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе беседы стороны обсудили события в регионе. В частности, глава грузинского правительства отметил, что важнейшей целью Грузии является поддержание стабильности на Кавказе, и Тбилиси готов выполнять свою миротворческую функцию для обеспечения долгосрочного мира.

На переговорах также обсуждались договоренности, достигнутые между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Ираклия Гарибашвили и при участии США, в результате чего были освобождены граждане Армении, а Азербайджан получил карты заминированных территорий. Было отмечено, что данное соглашение является хорошей основой для дальнейшего сотрудничества между соседями.

В рамках беседы премьер Грузии отметил особые усилия турецкого лидера по углублению стратегического партнерства между Тбилиси и Анкарой. В центре внимания был приоритетный вопрос расширения политических и экономических связей между Турцией и Грузией.

Гарибашвили и Эрдоган также обсудили дальнейшее углубление торгово-экономических отношений. Помимо этого, на переговорах отмечено, что большое значение придается формату трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого стороны обсуждают широкий круг вопросов в различных сферах, передает "Грузия Online".

