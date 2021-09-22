В Узбекистане 20% разводов случается из-за родственников

Опрос научно-исследовательского института "Махалла ва оила" показал, из-за чего пары в Узбекистане разводятся чаще всего.

Выяснилось, что главными причинами для развода являются разногласия между супругами, а также отсутствие помощи по дому и измены.

"Почти каждая пятая семья (21,2 %) распадается из-за постоянного вмешательства родственников. Этот факт говорит о том, что разводы – проблема не только супружеской пары", - сообщила директор института Нодира Эгамбердиева на пресс-конференции.

В Узбекистане за первое шесть месяцев 2021 года расторгнуто 19,4 тыс браков.

Примечательно, что мужчин, которые рады, что развелись, не нашлось, а женщин, довольных таким исходом оказалось почти 1%.