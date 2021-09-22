США готовы инвестировать в агротуризм в Узбекистане

Американское агентство по международному развитию (USAID) объявило отбор концептуальных заявок среди частных агротуристических предприятий в Узбекистане, занимающихся развитием внутреннего и регионального туризма.

"В глобальном масштабе агротуризм оказался эффективным инструментом сельского развития. Представляя собой дополнительный источник дохода для малых сельскохозяйственных предприятий, агротуризм улучшает сельскую инфраструктуру и создает новые рабочие места. В Узбекистане, почти половина населения которого проживает в сельской местности, агротуризм имеет большой потенциал и может стать одним из основных двигателей сельского развития", – отметили в посольстве США в Узбекистане, передает Podrobno.uz.

Фонд готов поддержать местные частные предприятия в создании агротуристических продуктов и услуг и намерен софинансировать деятельность, направленную на повышение продаж, увеличение количества посещений туристами, а также создание возможностей трудоустройства для женщин и молодежи.

Проект USAID по развитию агробизнеса реализуется в партнерстве с министерством сельского хозяйства Узбекистана и направлен на поддержку роста доли частного сектора в сельском хозяйстве страны посредством внедрения новых технологий и методов управления во всей цепочке создания добавленной стоимости выбранной плодоовощной продукции, - говорится в документе.