В Москве будут перепроверены результаты электронного голосования

Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил о том, что в московском штабе было решено провести аудит голосов дистанционного электронного голосования по Москве.

По его словам, в Москве начало голосования было подвержено техническим сбоям. Также задержка с публикацией результатов произошла после завершения голосования.

Массух добавил, что перепроверку с участием представителей КПРФ и других заинтересованных депутатов, которые избирались по Москве, проведут до понедельника следующей недели.