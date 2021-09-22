Россияне перестали покупать маски и переключились на антисептики

Согласно данным аналитического ресурса "Чек Индекс" (проект IT-компании "Платформа ОФД"), в России упал спрос на медицинские маски, но вырос на антисептики.

За август и первую половину сентября спрос на антисептики вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, антисептики россияне в этом году стали покупать большими объемами.

При этом продажи одноразовых медицинских масок в штуках упали за август и первую половину сентября на 19%, отмечают "Известия".