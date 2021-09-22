Москвич вез в Волгоград чемодан черной икры

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда москвича с чемоданом черной икры.

"40-летнего мужчину задержали на выходе из здания аэропорта. В его дорожном чемодане обнаружили 30 пластиковых контейнеров с икрой осетровых рыб. Исследование показало, что изъятая икра - амурского осетра, занесенного в Красную книгу России как особо ценный вид рыбы. Предположительно, ее добыли браконьерским способом в Хабаровске", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает v1.ru.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота особо ценных водных биоресурсов, ведется следствие, подозреваемому избрано обязательство о явке.