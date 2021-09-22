Более 200 тыс человек умерло в России от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 19,7 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 19 706 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 662 (8,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 991, в Петербурге - 1 521, в Московской области - 986. В Ставропольском крае новых случаев 352, в Крыму - 282, в Краснодарском крае - 223, в Дагестане - 115, в Северной Осетии - 69, в Кабардино-Балкарии - 67, в Ингушетии - 64, в Чечне - 60, в Адыгее - 54, в Карачаево-Черкесии - 48.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных в России достигло 7 333 557 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 16 102 человека, за весь период - 6 542 213 человек.

Умерли за сутки 817 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 200 625 человек.