Правительство РФ поддержало медиков, заразившихся ковидом

Правительство России направляет еще 2,9 млрд рублей на специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогают больным с коронавирусом, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогают больным с коронавирусом, дополнительно выделяется 2,9 млрд рублей", - информирует пресс-служба кабмина.

Также в правительстве напомнили, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, подписанному в мае прошлого года, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые, помогая больным с коронавирусом, заразились сами.