В североосетинском Ардоне "прикрыли" цех по выпуску контрафактного алкоголя

Правоохранители Северной Осетии пресекли деятельность в Ардоне подпольного цеха по выпуску контрафактного алкоголя, - сообщает пресс-служба МВД РФ.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории складских помещений в промышленной зоне города Ардона полицейскими обнаружена кустарная линия розлива: лве емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 2 тыс 680 л, более 5 тыс бутылок немаркированной готовой продукции с этикетками известных брендов, а также стеклотара и комплектующие", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Удалось установить одного из причастных к деятельности подпольного цеха, в отношении которого возбудили уголовное дело по факту незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Всю продукцию цеха, оборудование и комплектующие, а также нелегальную спиртосодержащую жидкость вывезли в АО "Росспиртпром" на досудебное хранение, - говорится в сообщении.