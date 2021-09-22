Ника Мелия покинул дебаты в мэры Тбилиси в знак протеста

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия в знак протеста покинул дебаты кандидатов в мэры столицы в эфире Первого канала Грузии.

В дебатах, где представлены 16 кандидатов, Ника Мелия назвал представителя правящей партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе коррумпированным и защитником криминалов.

По словам лидера ЕНД, он покинул студию, поскольку не собирался находиться в одном помещении с "насильником, коррумпированным, гнилым человеком, который управляет криминалами".

Обращаясь к Каладзе, Мелия представил фотографию человека, который пострадал в ходе противостояния в Дманиси. "Я пришел сюда, в первую очередь, чтобы лично сказать генеральному секретарю "Грузинской мечты" о том, какие аморально жестокие и коррумпированные люди сегодня находятся у власти. Пришел сюда, чтобы сказать, эти люди ничем не гнушаются, насилием обращаются с мирным населением, устраивают насилие средь бела дня", - цитирует его "Грузия Online".

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года. За пост мэра Тбилиси поборются: Каха Каладзе (Грузинская мечта); Ника Мелия (Единое национальное движение); Тамар Кекенадзе (Третья сила); Георгий Гахария (За Грузию); Георгий Ломия (Альянс патриотов); Ана Бибилашвили (Лело); Михаил Кумсишвили (Лейбористская партия); Георгий Кутателадзе (Грузия); Теймураз Бобохидзе (Мамули); Георгий Лагидзе (Будущая Грузия); Аринзе Ричард Огбунуджу (Наша Единая Грузия); Кетеван Накашидзе (Социальная справедливость); Евгений Гвиниашвили (Социалистическая партия трудящихся); Заза Хатиашвили (Свободная Грузия); Ана Долидзе (За народ); Георгий Гачечиладзе (партия Зеленых).