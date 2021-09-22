Историк рассказал, почему основанный в июне Краснодар отмечает День города в сентябре

В предстоящие выходные Краснодар отпразднует День города, однако город был основан не осенью, а летом, рассказал историк и краевед Виталий Бондарь "КП" - Кубань".

"9 июня 1793-го атаман Захарий Чепега и войсковое правительство направило письмо вице-губернатору Таврической области Карлу Габлицу (земля Черноморского войска в то время относилась к Таврической губернии) с просьбой законно закрепить их намерения об основании войскового града. С этого события началась административная функция, и постоянное проживание населения здесь никогда не прерывалось", - поделился специалист.

Этот факт известен горожанам, которых интересует, почему же День города отмечается не в начале июня, а в конце сентября. По мнению Бондаря, праздник перенесли на осень, так как лето - пора отпусков.

Напомним, в этом году День города в Краснодаре пройдет без праздничного концерта и салюта из-за коронавирусных ограничений.