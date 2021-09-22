В Ростове отреставрируют здание будущего музея города

Власти Ростова потратят 45 млн рублей на разработку проекта реставрации доходного дома Максимова, в котором будет располагаться музей города.

Подрядчик должен будет за 16 месяцев разработать инженерные, геодезические, археологические изыскания, проектную документацию, а также получить заключение Госэкпертизы, - передает 161.ru.

О том, что в "Доме с ангелами" на Московской появится музей Ростова, ростовские власти заявили в июне 2021 года. Доходный дом наследников Максимова построили в конце XIX века, в 2009 году его признали аварийным, а в июле 2018 года его законсервировали. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения.