Попова: Грузия лишилась биологического суверенитета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что утрата Грузией биологического и эпидемиологического суверенитета представляет опасность для России.

Она пояснила, что речь идет о лаборатории Лугара в Грузии. "Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет", - сказала она, отметив, что это "очень высокие риски для нас".

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял о том, что США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах – Грузии, Украине.