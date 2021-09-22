Более 2 млн россиян посетили Анталью с начала года

В 2021 году в Анталье отдохнули уже более 2 млн российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные аэропорта Антальи.

"В январе - сентябре (с 1 января 2021 года по 19 сентября 2021 года) в Анталье приземлились в совокупности 33 946 международных рейсов, которые привезли 6 082 276 иностранных туристов. Из этого количества прибывших за период с 01.01.2021 по 19.09.2021 года на 9509 рейсах из Российской Федерации прибыли 2 275 929 пассажиров", - передает АТОР.

Доля России в иностранном турпотоке на турецкий курорт составила 37,41%. Спрос россиян на отдых в Анталье на октябрь также остается высоким.