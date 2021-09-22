Правильная диета снизит риск Альцгеймера на 50%

Сохранить ясность ума до глубокой старости можно изменив рацион, рассказала глава научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, заведующая отделением неврологии Института мозга им. Бехтеревой Ирина Милохина.

Нейродегенеративное заболевание болезнь Альцгеймера диагностируется у каждого третьего старше 80 лет. Некоторые продукты питания имеют нейропротективное действие. Они включены в диету MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay diet), разработанную Мартой Моррис из университета Раша в Чикаго. Эта диета снижает риск развития болезни Альцгеймера на 50%, сообщила врач.

В рацион необходимо включить ягоды - 1-2 чашки в неделю, особенно полезна черника, так как в ней много антоцианов. Важно есть много листовой зелени - семь порций шпината в неделю, а также ежедневно петрушку, чечевицу, свеклу, брокколи, цветную и листовую капусту.

Каждый день рекомендуется съедать по 2-3 грецких ореха, употреблять оливковое или нерафинированное растительное масло в неограниченном объеме, раз в неделю есть жирную рыбу, лучше запеченный лосось, дважды в неделю - нежирное мясо индейки или курицы. Кроме того, в чикагском университете считают, что пожилым людям полезно каждый день выпивать по небольшому бокалу красного вина.