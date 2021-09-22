Массовая гибель пчел привела к уголовному делу на Кубани

Полиция в Краснодарском крае возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества после массовой гибели пчел в Мостовском районе, информирует пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что насекомые погибли в результате применения пестицидов и агрохимикатов при проведении авиахимических работ.

Сообщается, что в результате прокурорской проверки было установлено, что при проведении авиахимических работ сельскохозяйственным предприятием полей в станицах Ярославская и Махошевская Мостовского района, произошла массовая гибель пчел на пасеках.

По статье "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом" возбуждено уголовное дело.

Также отметается, что, так как в деятельности предприятия выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в отношении юридического лица и его директора возбуждены административные дела.