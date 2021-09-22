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В Анапе заработала первая в городе уличная библиотека

Фото пресс-службы администрации Анапы
Фото пресс-службы администрации Анапы

На Арт-авеню Анапы заработала первая уличная библиотека, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.  

Теперь любой прохожий может выбрать книгу по душе, присесть на лавочку и провести время за приятным чтением. В честь открытия библиотеки провели концерт на сцене-"ракушке", во время которого выступили творческие коллективы города, - передает "АиФ-Юг". 

Инициатором проекта выступило анапское Арт-сообщество и его председатель Мария Полякова. Они и будут следить за порядком в библиотеке.

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