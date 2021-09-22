Вакцинацию от COVID-19 прошли 40 млн россиян

По данным Роспотребнадзора, полностью вакцинированы от коронавируса почти 40 млн россиян.

"Почти 40 миллионов человек в Российской Федерации, взрослых, привиты против коронавируса полностью", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ.

Она подчеркнула, что эффективность вакцины оценивается по огромному количеству наблюдений.

По словам Поповой, в России достаточно высокий удельный вес людей с иммунитетом к COVID-19. Вместе с тем, заболеваемость начала расти уже в 36 регионах.