Попова: в 36 регионах начался интенсивный рост заболеваемостиьCOVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 36 регионах России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что рост отмечается интенсивный.

"Мы, конечно же, должны обеспечить сегодня готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того, чтобы, если заболеваемость будет расти - а она уже растет сегодня", - сказала она.

Попова поддержала свое заявление статистическими данными. "Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой недели мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста", - сказала она, связав повышения уровня заболеваемости со второй декадой сентября.