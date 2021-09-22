Стрельба в пермском вузе привела к 43 пострадавшим

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) возросло до 43 человек.

"На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми", - рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства в среду.

Еще 11 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

В крайне тяжелом состоянии находится стрелок, накануне ему ампутировали голень, пациент нестабилен.

Число пострадавших выросло, так как люди с несерьезными травмами стали после инцидента обращаться за помощью медиков.