В Алматы тушили пылающий жилой дом

Сегодня утром в частном секторе Алматы вспыхнул пожар - загорелись хозяйственные постройки, после чего огонь перекинулся на жилой дом.

"В 10:58 силы и средства ДЧС Алматы были направлены в Жетысуйский район. К моменту прибытия через три минуты (в 11:01) происходило горение хозпостроек с переходом на кровлю частного жилого дома на общей площади 100 квадратов", - сообщили в городском ДЧС, передает Sputnik Казахстан.

Пожар тушили 26 человек на шести спецмашинах. Для борьбы с огнем задействовали четыре универсальных ствола и автоцистерны.

Пожар локализовали в 11:26, ликвидировали в 11:30. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.