Социальные пенсии ждет индексация

Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%, сообщил глава Минтруда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава ведомства напомнил, что социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года.

Перерасчет происходит каждый год с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год: размер индексации в 2022-м определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020-й.

Эти виды выплат назначают гражданам, у которых нет достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.