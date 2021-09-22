Социальные пенсии ждет индексация
Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%, сообщил глава Минтруда и социальной защиты Антон Котяков.
Глава ведомства напомнил, что социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года.
Перерасчет происходит каждый год с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год: размер индексации в 2022-м определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020-й.
Эти виды выплат назначают гражданам, у которых нет достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
Вестник Кавказа
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