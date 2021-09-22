Число случаев коронавируса в Грузии превысило 600 тысяч

В Грузии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 2 016 человек, общее число инфицированных достигло 600 412 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

Вылечились за сутки 2 024 человека, с начала пандемии - 567 797. Умерли за сутки 43 пациента с коронавирусом, за все время - 8 664.

Суточный показатель инфицирования составил 6,77%, за последние 14 дней - 6,92%.

В карантине в Грузии находятся 39 человек, в стационарах наблюдаются 5 231, в ковид-гостиницах остаются 993.