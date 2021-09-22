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На российских дорогах появится знак для беспилотных автомобилей

На российских дорогах появится знак для беспилотных автомобилей

Новый дорожный знак появится в России в 2025 году, перечеркнутая литера "А" будет означать, что "въезд беспилотникам запрещен", пишет РИА Новости.

"Автоматизированные автомобили, которые выйдут на дороги Москвы и ряда других регионов, должны будут иметь на автомобиле опознавательный знак "А" - "Автономное вождение". Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещен", - пояснила представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.

Прототип нового знака будет представлен 19 октября, обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом.

Запретными для беспилотных автомобилей зонами могут стать районы Кремля, ГУМа, ЦУМа.

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Вестник Кавказа

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