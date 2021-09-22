В метро Ташкента не закрылись двери одного из вагонов

Сегодня утром в Ташкентском метрополитене произошел новый технический сбой - в одном из вагонов не закрылись двери.

"Сегодня в 8:37 утра на станции метро "Дружба народов" у поезда из-за технической неисправности не закрылись одни из дверей у второго вагона", – сообщили в администрации "подземки", передает Podrobno.uz. .

Для обеспечения безопасности движения машинист высадил пассажиров, которых заьрал следовавший за ним состав.

Напомним, два дня назад проблемы в Ташкентском метро возникли в системе воздухораспределения одного из составов.