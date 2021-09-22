В Израиле обвинили президента Ирана во "лжи и цинизме"

Речь президента Ирана Эбрахима Раиси во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была наполнена "ложью и цинизмом", заявил МИД Израиля.

В комментарии министерства иностранных дел Израиля, распространенном в среду пресс-службой МИД говорится, что Раиси продолжает вводить в заблуждение международное сообщество своей речью на ГА ООН, наполненной ложью и цинизмом. "Международное сообщество должно осудить иранский режим и предотвратить любую возможность попадания ядерного оружия в руки этих экстремистов", - приводит цитату заявления ТАСС.

Также израильская сторона отмечает, что иранский режим аятолл представляет собой прямую и непосредственную угрозу Ближнему Востоку и глобальному миру. "Новое правительство Ирана во главе с Раиси является экстремистским лицом этого режима, который более 40 лет причиняет вред иранским гражданам, поощряет и финансирует терроризм и дестабилизирует весь Ближний Восток", - говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.