Кубань продолжат заливать дожди

На Кубани сегодня заметно похолодает, а в Краснодаре днем столбики термометров поднимутся только до 15 тепла, но осадков не ожидается, - говорится в прогнозе погоды Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура ночью в краевой столице опустится до 10 тепла.

По краю прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах ожидаются ливни. Скорость западного ветра составит 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Воздух днем прогреется лишь до 11-16 тепла, - передает портал Юга.ру.

Холодно будет и на Черноморском побережье - местами здесь пройдет кратковременный дождь, а скорость ветра будет достигать 12-17 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 17-22, на Азовском побережье – до 13-18 тепла.

В Сочи ожидается ливень с грозой. Все городские службы привели в режим повышенной готовности.