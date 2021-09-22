"Яндекс" назвал самые дождливые города России

Аналитики "Яндекс.Погоды" выяснили, в каких крупных городах России на октябрь приходится больше всего дождливых дней.

Согласно данным метеобнаблюдений за последние 10 лет, самым дождливым городом-миллионником в России является Пермь. В этом городе в октябре дождь идет в среднем 13 дней за месяц, среднее количество осадков - 68 мм. Следом идут Екатеринбург и Новосибирск, там дождь в октябре в среднем идет по 11,2 дней, осадков выпадает на 20 мм меньше, чем в Перми.

Среди дождливых городов оказались также Санкт-Петербург - 11,1 дней и Уфа - 10,8. В Москве в октябре дождь в среднем идет 9,7 дней, столица занимает девятое место рейтинга.

Меньше всего дождей в октябре обычно приходится на Волгоград и Ростов-на-Дону, там осадки наблюдаются всего пять-шесть дней за месяц.