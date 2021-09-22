Эталонные сорта нефти снова растут в цене

Котировки нефти сегодня снова показывают рост на фоне беспокойства трейдеров тем, что США слишком медленно восстанавливают ее добычу в Мексиканском заливе после урагана "Ида", - пишет The Wall Street Journal.

К 8:07 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,82 (на 1,1%) , до $75,18 за баррель, а накануне Brent подорожала на $0,44 (на 0,6%), до $74,36 за баррель, - передает "Интерфакс".

Дорожают и октябрьские фьючерсы на WTI - на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени "черное злолто" подорожало на $0,81 (на 1,15%), до $71,3 за баррель, за предыдущую сессию контракт подорожал на $0,35 (на 0,5%), до $70,49 за баррель.

Запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей, - сообщил накануне Американский институт нефти (API).