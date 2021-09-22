Подмосковное Путилково избавится от миграционного центра в ноябре

В ноябре миграционный центр в Путилково (Красногорск) будет закрыт, центр переедет подальше от жилых кварталов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил найти новую площадку для приема мигрантов.

"Андрей Юрьевич, мы по вашему поручению подобрали новую удобную площадку для оформления патентов, значит, соответственно, в ноябре месяце мы должны переехать на новую площадку. Миграционный центр в Путилково перестанет работать", - сообщил Воробьеву глава управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев на оперативном совещании.

ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд" в Путилково не раз вызывал недовольство местных жителей, мигранты выстраивались в очереди, перекрывали парковки, дорогу, вход в гипермаркет.

Сообщается, что из Путилково миграционный центр перенесут в аналогичное учреждение в Сахарово в Новой Москве.