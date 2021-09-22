В России взлетят цены на макароны

Дефицит твердых сортов пшеницы и резкий ростом цен на сырье и упаковку для производителей макаронных изделий в России неизбежно приведет к росту цен для потребителя на готовый продукт, заявили участники тематического "круглого стола", пишет "Интерфакс".

В настоящее время на Алтае зерно пользуется большим спросом. "Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32 - 38 тыс рублей", - рассказал владелец холдинга "Алтан" Валерий Покорняк.

Резкий рост цен на зерно ведет к панике у производителей макарон, которые пока еще работают на старых запасах.

Покорняк отметил, что в целом "мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США". Также производители столкнулись с ростом затрат на комплектующие и упаковку. "Рынок материалов с октября прошлого года повысился на сегодняшний день процентов на 100-150, а местами и на 200%", - заявила коммерческий директор отдела продаж ЗАО "Байсад" Лариса Левина.

По ее словам, заявленное ранее повышение цен на 15% уже не соответствует действительности, производители вскоре заявят второе повышение, "потому что завтра цена не снизится ни на что - ни на зерно, ни на упаковку, ни на транспорт".

Производители макарон предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов, а также увеличить посевные площади на Алтае, в Саратове, Оренбурге, Челябинской области и других подходящих регионах. Предложение будет передано Минсельхозу. Также представители макаронного бизнеса хотят до 25 сентября обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.