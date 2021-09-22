Над Москвой завис малоподвижный холодный циклон

В среду в Москве и Московской области воздух прогреется максимум до 10 градусов, будет пасмурно и дождливо.

"Предстоящим днем погоду в Москве и Подмосковье будет определять малоподвижный заполняющийся циклон. Ожидается облачная погода, временами дождь", - сообщает портал "Метеоновости".

Днем в Москве плюс 7-9 градуса, в Подмосковье плюс 5-10.

"Сегодня синоптическая карта Русской равнины будет представлена обширным циклоническим вихрем, насыщенным "полчищами" дождевых туч и холодным воздухом", - добавила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Температура в столичном регионе соответствует норме для середины октября.