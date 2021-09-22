Сбережения делают 37% россиян

В России сбережения делают чуть более трети граждан, сообщил гендиректор компании "СберСтрахование жизни" Игорь Кобзарь, пишет РИА Новости.

"Постоянно или время от времени сбережения делают 37,5 процента россиян. Среди основных целей накоплений - непредвиденные обстоятельства, поддержка детей, путешествия", - рассказал Кобзарь в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".

Он отметил, что лидером по сбережениям является Томск - там 51% жителей не регулярной основе формирует финансовый резерв.

Большинство (59%) россиян из крупных и средних городов уверены, накопления нужно делать для поддержки детей.