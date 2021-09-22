Снег и мороз - синоптики рассказали о погоде в Казахстане

По данным Казгидромета, заморозки и снег ожидаются в отдельных регионах республики в ближайшие дни.

В среду под влиянием фронтальных разделов в Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди, на севере может пойти снег. Случатся ночные заморозки.

Холодный Атлантический антициклон сохранит влияние в Казахстане 23-25 сентября, он медленно смещается на восток. В республике (кроме запада) до конца недели будет сухо и холодно. Ночью на севере, востоке и в центре страны похолодает до минус 1-9 градусов. На западе Казахстане в ближайшие дни будет ветрено и дождливо.