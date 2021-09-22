Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Исламабада в Лондон
На борту самолета авиакомпании British airways, следовавшего по маршруту Исламабад - Лондон, умерла пассажирка.
"Boeing-777 авиакомпании British airways совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки. Самолет летел в Лондон из Исламабада", - рассказали в ташкентском аэропорту, пишет РИА Новости.
По предварительным данным, женщина умерла от остановки сердца. Гражданство пассажирки пока не называется.
Самолет пока не вернулся к выполнению рейса, пассажиры ожидают вылета в одном из терминалов авиагавани.
Вестник Кавказа
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