Не только прививка - врач рассказал, как укрепить иммунитет к зиме

Врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко назвал в интервью радио Sputnik три шага к укреплению иммунитета.

Первое, что посоветовал врач - сделать прививку как от коронавируса, так и от гриппа. "Вакцинация -это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от COVID-19, а также от гриппа", - сообщил медик.

Следующий совет состоит в добавлении в рацион особых продуктов. "Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства", - перечислил Кузьменко. По его словам, каждый может выбрать сам, чем именно поддержать организм.

"Секретным оружием" иммунитета терапевт назвал минимальную физическую активность - ходьбу. "Секретное оружие, чтобы иммунитет хорошо работал, - нужно ходить. Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается", - подчеркнул он.

Также, напомнил врач, нужно регулярно мыть руки и не контактировать с людьми, которые чихают и кашляют.