Пушков: непризнание ЕС результатов выборов в Госдуму развяжет политическую войну

"Политическая война" между Россией и ЕС может начаться в случае реального непризнания результатов выборов в Госдуму со стороны Европы, заявил газете "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что единственный документ, призывающий ЕС не признавать результаты выборов при выявлении нарушений международного права (резолюция Европарламента от 16 сентября), носит рекомендательный характер. Однако поводов для заявлений о таких нарушениях на выборах в России нет.

"Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году. <…> Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией", - уверен Пушков.

Сенатор добавил, что такое развитие событий является нереальным. Лидеры ЕС не пойдут дальше различных заявлений.