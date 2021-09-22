США и Великобритания выстроят подход к России и Китаю на основе собственных ценностей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден решили в ходе переговоров в Белом доме, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.

"Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей", - сообщил в среду представитель Джонсона.

Также в Лондоне отметили, что Джонсон с нетерпением ждет декабрьского "Саммита за демократию", объявленного ранее Байденом. Ожидается, что этот саммит "поможет осуществить международные действия". На нем будут обсуждаться следующие темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.