Страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в будущем году индексация страховых пенсий составит 5,9%, пишет РИА Новости.

"В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета - на уровне 5,9%", - рассказал Котяков.

Он уточнил, что в 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, в 2023-м - 19 477 рублей, в 2024-м - 20 469 рублей.