Пожар в многоэтажке в Ставрополе унес три жизни

В ночь на среду в десятиэтажном жилом доме в Ставрополе произошел пожар, в результате погибли трое.

"В 1:35 мск произошел пожар в квартире на последнем этаже десятиэтажного жилого дома по улице Тухачевского, 15. Входную дверь пришлось вскрывать. Обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются", - сообщила в среду пресс-служба краевого главка МЧС.

Из дома ночью были эвакуированы 20 человек на время тушения огня. На данный момент возгорание ликвидировано. Причины случившегося выясняются.