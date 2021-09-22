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Пожар в многоэтажке в Ставрополе унес три жизни

Пожар в многоэтажке в Ставрополе унес три жизни

В ночь на среду в десятиэтажном жилом доме в Ставрополе произошел пожар, в результате погибли трое.

"В 1:35 мск произошел пожар в квартире на последнем этаже десятиэтажного жилого дома по улице Тухачевского, 15. Входную дверь пришлось вскрывать. Обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются", - сообщила в среду пресс-служба краевого главка МЧС.

Из дома ночью были эвакуированы 20 человек на время тушения огня. На данный момент возгорание ликвидировано. Причины случившегося выясняются.

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