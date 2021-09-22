Четверть заболеваемости коронавирусом в Казахстане приходится на Алматы

За минувшие сутки в Казахстане выявили 2 411 новых случаев заболевания коронавирусом, больше всего - в Алматы.

По данным Минздрава республики, в Алматы за сутки коронавирус подтвердился у 498 человек, в Карагандинской области - у 396 человек, в Алматинской области - у 232, в Павлодарской области - у 188, в Нур-Султане - у 187.

Общее число инфицированных в Казахстане с начала пандемии достигло 867 366 человек.