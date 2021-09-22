В Узбекистане заработает собственный Netflix

В рамках Ташкентского международного кинофестиваля в Узбекистане на следующей неделе презентуют пилотную версию мультимедийной стриминговой платформы – узбекского аналога знаменитой платформы Netflix.

Платформа позволит просматривать любимые фильмы и мультфильмы, произведенные в Узбекистане, а также в кооперации с иностранными режиссерами и актерами. Их можно будет посмотреть на телевизоре, планшете и телефоне, а также на компьютере. Все содержимое будет разделено на категории для удобного поиска, передает Podrobno.uz.

На платформе уже доступны для просмотра более 100 художественных и документальных фильмов, а также мультфильмов, говорится в сообщении.