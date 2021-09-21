Блинкен и Чавушоглу обсудили Афганистан и ситуацию на Кавказе

Во вторник, 21 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом на спецбрифинге для журналистов сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга.

По его словам, в ходе переговоров, длившихся около часа, стороны обсудили ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе.

"Разумеется, они обсуждали Афганистан. Также они говорили о Сирии. Кроме того, у них состоялась относительно продолжительная беседа о Кавказе - Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе", - цитирует представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.