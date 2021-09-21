Что везли по Шелковому пути: восемь топовых товаров

Шелковый путь был не просто маршрутом, а динамичной торговой сетью, которая веками пересекала центральную Евразию и сближала отдаленные культуры. Путешествуя на верблюдах и лошадях, купцы, кочевники, проповедники, воины и дипломаты не только обменивались экзотическими товарами, но и делились знаниями, технологиями, медицинскими успехами и религиозными верованиями, которые изменили древние цивилизации.

History пишет, что термин ”шелковый путь” был придуман в 1877 году Фердинандом Фрейхером фон Рихтгофеном, немецким географом, который изучал процветающую торговлю шелком между Китайской империей Хань (206–220 гг. до н. э.) и Римом. Но современные ученые утверждают, что Шелковый путь продолжал обеспечивать межконтинентальную торговлю до тех пор, пока крупномасштабная морская торговля не пришла на замену сухопутным караванам в XVII и XVIII веках. Издание рассказывает о восьми товарах, которые на протяжении многих веков поддерживали культурный обмен на Шелковом пути.

1. Шелк

Не зря Шелковый путь получил свое название. По словам Синя Вэня, историка средневекового Китая и Внутренней Азии из Принстонского университета, шелк, впервые произведенный в Китае еще в 3000 году до нашей эры, был идеальным товаром для торговцев и дипломатов, которые, преодолевали тысячи километров, чтобы добраться до места назначения. ”Количество грузов, которые можно было в то время взять с собой было очень ограниченным. Поэтому перевозили самые ценные и самые легкие товары, - говорит Вэнь, автор книги ”Королевская дорога: путешественники-дипломаты и создание Шелкового пути в Восточной Евразии, 850–1000 годы”. - Шелк не только точно соответствует этим характеристикам (высокая стоимость, малый вес), он еще и чрезвычайно универсален”.

Римская элита ценила китайский шелк, роскошную тонкую ткань. Позже, когда технология производства шелка стала известна на берегах Средиземного моря, ремесленники в Дамаске создали двухсторонний тканый шелк, получивший название дамаск.

Но шелк - это больше, чем просто одежда, говорит Вэнь. В буддийских культурах из него делали ритуальные знамена и использовали в качестве холстов для картин. В одном из важнейших поселений Шелкового пути, в Турфане в Восточном Китае, шелк использовался в качестве валюты, пишет историк Валери Хансен, а во времена династии Тан (618–907 гг. До н.э.) шелк собирался в качестве налога.

2. Лошади

Впервые лошадей приручили в степях Средней Азии около 3700 г. до н.э. Их использовали кочевые племена, которые охотились и совершали набеги на обширные территории, граничащие с Китаем, Индией, Персией и Средиземноморьем. Как пишет историк Джеймс Миллуорд в своей книге ”Шелковый путь: кратчайшее введение”, как только лошадь появилась среди сельскохозяйственных сообществ, она стала играть важную роль в транспортировке, земледелии и кавалерии. Обмен шелка на лошадей был одним из самых важных и длительных на Шелковом пути. Китайские купцы и чиновники обменивали рулоны шелка на лучших лошадей из монгольских степей и с Тибетского плато. В свою очередь, кочевые элиты ценили шелк за статус, коим они наделяли его обладателя, и возможность купить на него другие товары.

Вэнь говорит, что лошади, как собственный транспорт, были самым дорогим и легким товаром на Шелковом пути, ”уникальным предметом роскоши для элиты евразийского мира”. Неудивительно, что в знаменитой гробнице китайского императора Цинь Шихуанди (259–210 до н. э.) находятся не только 8 000 терракотовых воинов, но и реалистичные статуи 520 лошадей с колесницами и 150 всадников.

3. Бумага

Бумага, изобретенная в Китае во втором веке нашей эры, попала в Азию с распространением буддизма. В 751 году бумага была представлена исламскому миру, когда арабские силы столкнулись с династией Тан в битве на реке Талас. Халиф Харун ар-Рашид построил бумажную фабрику в Багдаде и продавал ценный товар Египту, Северной Африке и Испании, откуда бумага, наконец, попала в Европу в XII и XIII веках, пишет Миллуорд.

У путешественников, отправившихся покорять Шелковый путь, были бумажные документы, которые служили паспортами, необходимыми для того, чтобы пересечь земли кочевников или провести ночь в одном из караван-сараев, оазисов Шелкового пути. Но самая важная функция бумаги на Великом шелковом пути заключалась в том, что она использовалась для создания текстов и книг, передающих совершенно новые системы мышления, в частности, религиозные.

”Неспроста буддизм распространился в Китае примерно в то же время, когда бумага начала набирать популярность в регионе, - говорит Вэнь. - То же самое с манихейством и зороастризмом. Одно из центральных значений Шелкового пути заключается в том, что он служил каналом для распространения различных идей и способствовал культурному взаимодействию в том числе и за счет использования бумаги”.

4. Специи

Специи из Восточной и Южной Азии, в частности, корица из Шри-Ланки и кассия из Китая, были экзотическими и желанными товарами, но обычно они не перевозились по сухопутным маршрутам Шелкового пути. Специи в большинстве случаев транспортировались по древнему морскому Шелковому пути, который соединял портовые города от Индонезии до запада через Индию и Аравийский полуостров.

На Шелковом пути специи ценились за возможность их использования в кулинарии, а также в религиозных церемониях и в качестве лекарств. И в отличие от шелка, который можно было производить везде, где была возможность разводить шелкопрядов, большинство специй получались из растений, произраставших в очень специфических условиях. ”У пряностей было конкретное место происхождения, что обуславливало их более высокую ценность, по сравнению с другими предметами роскоши”, - говорит Вэнь.

5. Нефрит

За тысячелетия до появления Шелкового пути Китай торговал со своими западными соседями по так называемому Нефритовому пути. Кристаллический зеленый драгоценный камень нефрит занимал центральное место в китайской ритуальной культуре. Когда в V тысячелетии до нашей эры запасы нефрита иссякли, Китай установил торговые отношения с западными соседями, в частности, с древним иранским царством Хотан, реки которого были богаты нефритом, причем наиболее подходящим сортом для вырезания замысловатых фигурок и создания украшений. Торговля нефритом с Китаем процветала на протяжении всего периода использования Шелкового пути, как и обмены другими полудрагоценными камнями, например, жемчугом.

6. Стеклянная посуда

Многие жители Запада считают, что большая часть товаров Шелкового пути доставлялась с экзотического Дальнего Востока на запад в Средиземное море и Европу, но торговля на Шелковом пути шла во всех направлениях. Например, археологи, занимавшиеся раскопками курганов в Китае, Корее, Таиланде и на Филиппинах, обнаружили римскую посуду среди ценных вещей азиатской элиты. Вазы и кубки, изготовленные из особого типа натриево-известкового стекла, производимого в Риме, охотно обменивали на шелк, которым были одержимы римляне.

7. Меха

Тайга - обширная область вечнозеленого леса, проходящая через Сибирь в Евразии и продолжающаяся до Канады в Северной Америке. Во времена Великого Шелкового пути, пишет Миллуорд, тайга привлекала храбрых охотников, которые добывали шкуры лисицы, соболя, норки, бобра и горностая. Северная ”меховая дорога” поставляла роскошные пальто и шляпы китайским династиям и другим евразийским элитам. Миллуорд пишет, что Чингисхан скрепил один из своих первых политических союзов особым подарком: шубой из соболя. К XVII веку, на закате Великого Шелкового пути, правители китайской династии Цин покупали меха как у сибирских, так и у канадских охотников.

8. Рабы

Пленников, угнанных во время набегов, продавали частным торговцам, которые находили покупателей в отдаленных портах и столицах от Дублина на западе до Шаньдуна в Восточном Китае, пишет историк Шелкового пути Сьюзан Уитфилд. Рабы становились слугами, артистами и евнухами при королевских дворах. Вэнь говорит, что, хотя порабощение было широко распространено вдоль Шелкового пути, ни одно из существовавших там королевств и обществ не может быть классифицировано как ”рабовладельческое”, как, например, в Новом Свете, завозившем рабов из Африки. ”Рабы, скорее, были дополнительным элементом комфорта элиты Шелкового пути, - говорит Вэнь, - а не источником дохода”.