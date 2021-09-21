Дороги к "Архызу" обновят до конца года

В Карачаево-Черкесии до конца 2021 года планируется завершить ремонт автомобильных дорог, ведущих к горнолыжному курорту "Архыз".

"Распоряжением правительства РФ Карачаево-Черкесии выделены дополнительные федеральные средства в объеме 100 млн рублей, на которые будут отремонтированы 6,72 км социально значимых автомобильных дорог регионального значения", - сообщается в аккаунте главы и правительства КЧР в Instagram.

Будут отремонтированы участки дорог Черкесск - подъезд к МЦО "Архыз", Зеленчукская - Камышовая балка, а также Черкесск - Исправная - Сторожевая в ауле Инжичишхо. Это важные для республики трассы, ведущие к всесезонному туристическому комплексу "Архыз", поясняется в сообщении.