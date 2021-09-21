Краснодар примет выставку Garden of Dreams: A Portal Fantasy

В краснодарском выставочном пространстве Plague Space 25 сентября откроется коллективная экспозиция Garden of Dreams: A Portal Fantasy, в рамках которой посетители увидят работы российских и иностранных художников.

Среди участников выставки - Underground Flower with Ian Bruner, VVXXII, Kaymeera, NXCSS, Dereyni, Jordan Dawson, Taka Kono, Willow O'Toole, Torre Alain. Будут представлены печатаная графика больших размеров, скульптуры и арт-объекты, - передает портал Юга.ру.

Организаторы предлагают посетителей задуматься о возможных сценариях будущего и альтернативных мирах.

Выставка будет работать до 13 октября по средам и воскресеньям по предварительной записи в директ. Основатели арт-пространства Plague Space намерены вживую показывать в Краснодаре работы иностранных коллег, чьи художественные практики они считают важными в контексте актуальных движений в искусстве.