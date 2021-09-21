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Запущены прямые авиарейсы из Дагестана в Таджикистан

Запущены прямые авиарейсы из Дагестана в Таджикистан

Прямое авиасообщение свяжет Дагестан и Таджикистан, такие рейсы с 23 сентября запустит S7 Airlines, сообщает пресс-служба аэропорта Махачкалы.

Отмечается, что рейсы из столицы РД в Душанбе будут совершаться по четвергам в 22:20 по московскому времени, в Куляб - по пятницам в 08:20, в Худжанд - по пятницам в 19:15.

Ранее авиакомпания RedWings объявила о запуске прямых рейсов из Махачкалы в Саратов и Пермь, UVTaero -  в Симферополь. Со 2 ноября PegasFly будет выполнять полеты в Нижний Новгород.

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