Запущены прямые авиарейсы из Дагестана в Таджикистан

Прямое авиасообщение свяжет Дагестан и Таджикистан, такие рейсы с 23 сентября запустит S7 Airlines, сообщает пресс-служба аэропорта Махачкалы.

Отмечается, что рейсы из столицы РД в Душанбе будут совершаться по четвергам в 22:20 по московскому времени, в Куляб - по пятницам в 08:20, в Худжанд - по пятницам в 19:15.

Ранее авиакомпания RedWings объявила о запуске прямых рейсов из Махачкалы в Саратов и Пермь, UVTaero - в Симферополь. Со 2 ноября PegasFly будет выполнять полеты в Нижний Новгород.